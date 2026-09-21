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Дьокереш может покинуть «Арсенал» зимой. Агенты форварда ведут предварительные переговоры с «Миланом», «Ювентусом», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихадом» (CaughtOffside)

Нападающий Виктор Дьокереш может покинуть «Арсенал» в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист CaughtOffside Марк Брас, что 28-летний швед чувствует, что его недооценивают в клубе.

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