Загадочная компания скупает российские автозаводы. Кто за ней стоит и ударит ли это по АВТОВАЗу?

«АГР Холдинг» выпускает новинки чаще, чем АВТОВАЗ добавляет новый цвет в палитру. На фото — Esteo V27 Источник: пресс-служба «АГР Холдинг» Холдингу перешли три крупнейших сборочных предприятия Пару лет назад никто не знал этого названия, но пора запоминать — «АГР Холдинг» превратился в крупнейшего негосударственного автопроизводителя России, обогнав «Автотор» и почти сравнявшись по общей мощности с АВТОВАЗом.