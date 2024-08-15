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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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У православных верующих начинается Успенский пост.

У православных верующих начинается Успенский пост.

У православных верующих сегодня начинается Успенский пост - в память о Божией Матери.По церковному преданию, Богородица знала о времени своего перехода из этого мира, она готовилась - постилась и усиленно молилась, хотя и не нуждалась в очищении души.

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