У православных верующих начинается Успенский пост.

У православных верующих сегодня начинается Успенский пост - в память о Божией Матери.По церковному преданию, Богородица знала о времени своего перехода из этого мира, она готовилась - постилась и усиленно молилась, хотя и не нуждалась в очищении души.
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