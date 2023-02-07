ЭНЕРГИЯ ДНЯ 7 февраля 2023 года

Энергия дня седьмого февраля две тысячи двадцать третьего года. Код 788 = Без примеров невозможно ни правильно учить, ни успешно учиться = Внешность может привлечь, но только красота Души может удержать ="Воспитывать — значит вырабатывать невосприимчивость к телевидению" = В реальности, как в зеркале, отражается то, на чем сосредоточено ваше внимание =Вы лишь то, что думаете о себе; изменяя мышление, вы изменяете Жизнь = Вы находитесь в великом времени Преображения и движения духовных вибраций =Высшая Перволюбовь уничтожает в нас внутреннюю дуальность = "Где наши мысли - там и мы": туда мы отдаем своё внимание, а, значит, и свою Энергию=Геометрия притягивает Душу к Истине и являет Суть картины Мира =Главное, надо осознать ответственность за мысли, осознать Право Выбора = Гораздо важнее научиться пробуждаться в реальной Жизни, чем в сновидении = Дар Веры предложен всем, кто способен собрать волю, чтобы следовать Вере = Дарите помощь с открытым сердцем и принимайте с благодарностью = Действенность ваших усилий – доказательство верности жизненного Пути = Единый существующий универсальный Космический Закон «Я Есмь» = Если мы очень озабочены внешней Энергией, значит, внутри Энергии мало = Если ты можешь это вообразить, ты можешь это осуществить = «Живите в Любви и Радости, пусть Гармония отношений родит песню Любви!» = Золотой и серебряный планы сновидения были добавлены в биосферу Земли = И в плохом окружении при добром сердце можно увидеть хорошее и светлое = Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит, имеющий разум да поймёт = История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы =Какая привязанность самая опасная? — Привязанность к своему телу = "Классика — то, что каждый считает нужным прочесть и никто не читает" = Когда чего-то добиваются твои дети - это куда важнее собственных достижений = Любая Энергия тяготеет к уменьшению напряжения и к реализации = Любовь - самая главная Энергия, которая определяет здоровье человека = Любое выяснение отношений и справедливости может привести к разрыву = «Любой зад можно поместить на трон, но не любая голова достойна короны» =Механика работы Вселенной даётся нам лишь дополнительно и понемногу =Мозг ищет зону комфорта, а сердце стремится в сокровенную Суть =Мужчины и женщины совершенно не одинаковы, но одинаково совершенны = Надеяться можно на что угодно, но рассчитывать - только на себя! =Наполнение внутренним содержанием есть совершенствование Души человека =Нежданное обязательно случится, а ожидаемое может никогда не наступить = Нейтральность Небес есмь 50 на 50 между силами Творения и силами Сдерживания! =Нет малых встреч, есть взаимодействие различных Божественных Планов = Никакая магия не может заставить человека любить того, кто ему безразличен = Обеспечить совершенство передачи Энергии (информации) в цифровом виде = О, русский язык! Ты прекрасен для нас, как дивная музыка льёшься… = Получая новое Световое тело, мы выходим на частоту Бесконечности = Понимать то, что происходит с Землей и всеми нами в данный момент времени = Признак сотворения из сердца - отсутствие необходимости в усилиях = Прислушивайся к мнению других.