«КАМАЗ» выводит на российский рынок ИТ-компанию KAMAZ Digital. Компания будет действовать как разработчик программного обеспечения, поставщик готовых ИТ-решений и консультант по цифровой трансформации для промышленных и транспортных компаний.
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