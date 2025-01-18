Атлантический циклон принесет в Омскую область потепление до 0°. Повышение температуры воздуха ожидается 20 января и будет сопровождаться снегопадами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Атлантический циклон принесет в Омскую область потепление до 0°. Повышение температуры воздуха ожидается 20 января и будет сопровождаться снегопадами.