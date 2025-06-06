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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Двоих велосипедных воров будут судить в Липецке

Двоих велосипедных воров будут судить в Липецке

Полиция продолжает раскрывать велосипедные кражи. В этом деле сотрудникам уголовного розыска помогают видеокамеры, установленные в жилых домах, во дворах и на улицах Липецка, а также показания свидетелей.

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