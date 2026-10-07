Песков: РФ признательна Индии за готовность помочь в урегулировании на Украине

Россия признательна Индии за готовность внести вклад в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 7 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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