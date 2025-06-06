Трамп распорядился увеличить производство беспилотников в США

ВАШИНГТОН, 7 июня, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп утвердил ряд распоряжений, направленных на поддержку производства дронов, усиление обороны в случае атак современных беспилотных летательных аппаратов и повышение уровня киберзащиты.
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