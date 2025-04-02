Как постирать большой плед или тяжелое одеяло, если оно не влезает в стиральную машину

Здравствуйте, друзья! Вы на канале Советы для дома. В этой статье хочу поделиться с вами очень простым и эффективным способом, как постирать тяжелое одеяло или плед в домашних условиях, если оно не влезает в стиральную машину.
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