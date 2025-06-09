Возобновление горячей воды в Архангельске снова откладывается

Срок возобновления горячего водоснабжения перенесён на 11 июня. Это связано с обнаружением новых повреждений на магистральных теплосетях по проспектам Дзержинского и Обводный канал в районе улицы Розы Люксембург.
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