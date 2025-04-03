Мишустин назначил Гулина врио главы Ространснадзора вместо Басаргина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина временно исполняющим обязанности главы Ространснадзора, заменив ушедшего на пенсию Виктора Басаргина.
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