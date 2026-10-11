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Крушение судна у Джибути: число погибших достигло 139 человек

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Джибути достигло 139 человек, сообщила Международная организация по миграции (IOM).

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