Востоковед Макаренко допустил использование Украины против Ирана

Востоковед Олег Макаренко в эфире Радио «Комсомольская правда» допустил, что США могут использовать Украину для действий против Ирана, предлагая Киеву финансовую поддержку, системы ПВО и военные технологии.
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