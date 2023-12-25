16 декабря 2023 года в Бобруйске состоялось традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в компании сказочных персонажей.
Шествие.
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16 декабря 2023 года в Бобруйске состоялось традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек в компании сказочных персонажей.
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