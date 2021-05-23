В Крыму считают возмутительными условия Киева по подаче воды

Накануне, 22 мая, Украина озвучила свои условия по подаче воды в Крым. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что воду на полуострове потратили военные, поэтому водоснабжение возобновится только после «демилитаризации и деоккупации».