Журнал «Профиль»

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В Крыму считают возмутительными условия Киева по подаче воды

В Крыму считают возмутительными условия Киева по подаче воды

Накануне, 22 мая, Украина озвучила свои условия по подаче воды в Крым. Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил, что воду на полуострове потратили военные, поэтому водоснабжение возобновится только после «демилитаризации и деоккупации».

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