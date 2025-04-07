Le Soir: премьер Бельгии де Вевер предложит Украине помощь на €1 млрд

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер прибыл с визитом на Украину, сообщает Le Soir. В рамках поездки бельгийская делегация намерена предложить Киеву финансовую помощь, сумма которой превышает 1 миллиард евро.
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