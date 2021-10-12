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Последний Супермен будет бисексуалом

Издательство комиксов DC Comics объявляет, что их последний Супермен, Джон Кент, будет бисексуалом. В следующем выпуске графического романа, который выйдет в ноябре, Джон будет изображен в однополых отношениях со своим другом Джеем Накамурой.

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