Последний Супермен будет бисексуалом

Издательство комиксов DC Comics объявляет, что их последний Супермен, Джон Кент, будет бисексуалом. В следующем выпуске графического романа, который выйдет в ноябре, Джон будет изображен в однополых отношениях со своим другом Джеем Накамурой.
Издательство комиксов DC Comics объявляет, что их последний Супермен, Джон Кент, будет бисексуалом. В следующем выпуске графического романа, который выйдет в ноябре, Джон будет изображен в однополых отношениях со своим другом Джеем Накамурой.
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