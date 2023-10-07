"Начать с головы" Бастрыкин решил взяться за крышу для понаехавших

валерия Для начала нужно срубить головы этому дракону, две уже названы... Хуснулин и Файзулин...

Евгений Мангуш Пустота это всё. В этих спецгруппах такие же чиновники и они тоже станут брать. Первое - необходимы губернаторы подобные Калужскому и Калининградскому Второе-- необходимо выращивать национальную буржуазию, которая болела бы за собственный народ и последнее- необходимо на законодательном уровне эти вопросы СЕРЬЁЗНО прорабатывать и законы принимать. Законы должны быть запрещающие и с серьёзными сроками Да и пора уже с чиновниками что-то делать. А мигранты пусть строят на дальнем севере и на севере Дальнего Востока. Отработал там 5 лет , приобщился к местной культуре, вот тогда рассмотреть вопрос о том, чтобы дать ему гражданство.