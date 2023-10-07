Россия ограничит въезд украинцам из третьих стран Правительство России ввело временный порядок въезда для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих из третьих стран: они могут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево, сообщил «Интерфакс».
"Начать с головы" Бастрыкин решил взяться за крышу для понаехавших
Комментарии
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валерия
Для начала нужно срубить головы этому дракону, две уже названы... Хуснулин и Файзулин...
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7 час.
Евгений Мангуш
Пустота это всё. В этих спецгруппах такие же чиновники и они тоже станут брать. Первое - необходимы губернаторы подобные Калужскому и Калининградскому Второе-- необходимо выращивать национальную буржуазию, которая болела бы за собственный народ и последнее- необходимо на законодательном уровне эти вопросы СЕРЬЁЗНО прорабатывать и законы принимать. Законы должны быть запрещающие и с серьёзными сроками Да и пора уже с чиновниками что-то делать. А мигранты пусть строят на дальнем севере и на севере Дальнего Востока. Отработал там 5 лет , приобщился к местной культуре, вот тогда рассмотреть вопрос о том, чтобы дать ему гражданство.
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5 час.
Caltar
"Недавно X у с н у лл и н отчитывался в ГД. И вновь убеждал, что нам надо еще больше пришельцев. Иначе "великая стройка" останется без работников."а для кого всё это строится,если сами все говорят,что рождаемость падает,да и вообще население уменьшается,причём иногда как раз из-за неприкасаемых? Кто жить будет во всех этих домах,неприкасаемые "специалисты"? Задолбали уже все энти Хуснуллины,Файзуллины,Решетниковы и фуфлогоны из ГД!Пусть валят из страны и строят чего желают в том же Таджикистане и завозить никого не надо будет!
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5 час.
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