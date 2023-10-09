Более 120 тысяч палестинцев стали внутренне перемещенными лицами из-за эскалации конфликта в секторе Газа

Согласно последнему отчету Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (ОЧГА), около 123 тысяч палестинцев в секторе Газа стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из-за продолжающихся боевых действий между Израилем и ХАМАС.