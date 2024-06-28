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Деку хочет увеличить суммы отступных за молодых игроков из академии «Барсы» на фоне ситуации с уходом Гиу в «Челси» за 6 млн евро (Marca)

Деку хочет увеличить суммы отступных за молодых игроков из академии «Барсы» на фоне ситуации с уходом Гиу в «Челси» за 6 млн евро (Marca)

Клуб намерен бороться с возможной потерей игроков на фоне ситуации с форвардом Марком Гиу.  Ранее стало известно, что «Челси» активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанный в контракте 18-летнего игрока с каталонцами.

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