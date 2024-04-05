Медведев: Предлагаю давать максимальную премию за уничтожение солдат НАТО

МБ

Максим Буров

Интересно,он понимает,что это работает в обе стороны? Они тогда тоже наших ребят могут в плен не брать. Так что ничего хорошего нет,военнопленные пусть будут. И вообще зачем всерьез обсуждать явно популисткие заявления,которые все равно ни на что не влияют?