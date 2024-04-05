Важное заявление сделал зампред Совета безопасности РФ — Дмитрий Медведев высказал мнение о необходимости поощрять российских военных за уничтожение западных солдат на Украине и запретить им брать натовцев в плен.
Медведев: Предлагаю давать максимальную премию за уничтожение солдат НАТО
Комментарии
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МБ
Максим Буров
Интересно,он понимает,что это работает в обе стороны? Они тогда тоже наших ребят могут в плен не брать. Так что ничего хорошего нет,военнопленные пусть будут. И вообще зачем всерьез обсуждать явно популисткие заявления,которые все равно ни на что не влияют?
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7 час.
Алексей Тан
Влияют... это раскрутка,... своей популярности или "третьи" лица, их проталкивают, из "второго ряда"... проталкивают в Лидирующих... .
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7 час.
zapevala2008 ИВАНОВ
Я согласен с Медведевым. Главное- массово уничтожать фашистов, а не по одному
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7 час.
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