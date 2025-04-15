Платные пользователи Google Gemini получили доступ к ИИ-генератору кинематографи...

Платные пользователи Google Gemini получили доступ к ИИ-генератору кинематографических видео Veo 2Google предложила подписчикам Gemini Advanced опробовать Veo 2 — свой генератор видео на базе искусственного интеллекта, который, по словам компании, способен на основе текстового описания создавать кинематографические ролики в высоком разрешении.