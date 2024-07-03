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Давыдов дал совет 18-летнему форварду «Динамо» Чернышову: «Слушать умных людей и не срываться за океан. Тем более что речь о «Сан-Хосе» – главном аутсайдере НХЛ»

18-летний нападающий был выбран «Сан-Хосе» под общим 33-м номером на драфте НХЛ-2024.  – 18-летний форвард «Динамо» Чернышов на прошлой неделе был выбран «Сан-Хосе» во втором раунде драфта НХЛ.

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