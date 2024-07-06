НАТО не снимает с повестки дня свою конечную цель - порабощение* и истребление Народа России

Столтенберг: НАТО хочет, чтобы Украина могла сдерживать Россию после конфликтаГенсек альянса считает, что Киеву нужно предоставить еще больше оружия Североатлантический альянс не хочет «Минска-3», а хочет, чтобы Украина обрела способность сдерживать Россию после конфликта.