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НАТО не снимает с повестки дня свою конечную цель - порабощение* и истребление Народа России

НАТО не снимает с повестки дня свою конечную цель - порабощение* и истребление Народа России

Столтенберг: НАТО хочет, чтобы Украина могла сдерживать Россию после конфликтаГенсек альянса считает, что Киеву нужно предоставить еще больше оружия Североатлантический альянс не хочет «Минска-3», а хочет, чтобы Украина обрела способность сдерживать Россию после конфликта.

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