В 2024 году в Кемерове будут реализованы четыре проекта по программе инициативного бюджетирования

С 2019 года активные жители города участвуют в областном конкурсе проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива», благодаря которому в Кемерове четвертый год подряд ведется благоустройство общественных территорий и социально значимых объектов.
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