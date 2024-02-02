Какой курс доллара на 2024 год считается нормальным: соответствуют ли показатели на 2 февраля Евгения КомароваЕгор Диашов, специалист по фондовому рынку, высказал свою оценку курса доллара в условиях, которые можно считать нормальными.
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