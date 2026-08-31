МегаФон запустил 5G на Восточном экономическом форуме

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVeSAX7eu7 МегаФон запустил бесплатную зону 5G на площадке Xl Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
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