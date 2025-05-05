Мошенники научились красть деньги с карт россиян через поддельные приложения без звонков и смс

Киберпреступники начали использовать новую схему атак на клиентов российских банков, позволяющую устанавливать вредоносное ПО на смартфоны без необходимости совершать звонки или отправлять сообщения, передаёт «Банки.
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