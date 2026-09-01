Минпросвещения запретило телефоны на уроках с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 приказ Минпросвещения РФ запрещает использование телефонов на уроках. Глава министерства Сергей Кравцов отметил, что мобильные устройства отвлекают от учебы.
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