Chuwi Freebook — лёгкий ноутбук-трансформер с 13,5-дюймовым сенсорным экраном

Компания Chuwi представила ноутбук-трансформер Freebook, оснащённый 13,5-дюймовым сенсорным ламинированным IPS-экраном, поворачивающимся на 360°, благодаря чему устройство можно использовать также в качестве планшета с поддержкой ввода данных цифровым пером.
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