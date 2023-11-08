Chuwi Freebook — лёгкий ноутбук-трансформер с 13,5-дюймовым сенсорным экраном

Компания Chuwi представила ноутбук-трансформер Freebook, оснащённый 13,5-дюймовым сенсорным ламинированным IPS-экраном, поворачивающимся на 360°, благодаря чему устройство можно использовать также в качестве планшета с поддержкой ввода данных цифровым пером.