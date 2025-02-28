Коц заявил, что Зеленский сам сделал встречу с Трампом публичной поркой

ВА

Владимир Акулов

На любой работе , в любой корпорации у НАЧАЛЬНИКА есть свои любимчики...Но когда приходит новый НАЧАЛЬНИК , - старые любимчики отменяются...А Зеля повел себя в НОВОЙ ситуации по-старому ...Не *подстроился* к новому НАЧАЛЬНИКУ...Повел себя не в соответствии с новыми *экспектациями * -ожиданиями-требованиями США... Это серьёзная ошибка при любом общении...