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Коц заявил, что Зеленский сам сделал встречу с Трампом публичной поркой

Коц заявил, что Зеленский сам сделал встречу с Трампом публичной поркой

Трамп устроил Зеленскому публичную порку на глазах у всего мира. Об этом заявил Александр Коц, автор «Комсомольской правды».

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
На любой работе , в любой корпорации у НАЧАЛЬНИКА есть свои любимчики...Но когда приходит новый НАЧАЛЬНИК , - старые любимчики отменяются...А Зеля повел себя в НОВОЙ ситуации по-старому ...Не *подстроился* к новому НАЧАЛЬНИКУ...Повел себя не в соответствии с новыми *экспектациями * -ожиданиями-требованиями США... Это серьёзная ошибка при любом общении...
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