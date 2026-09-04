На обеспечение безопасности кубанских школ направили более 900 млн рублей

Образование без угроз В Краснодаре состоялось августовское совещание научно-педагогической общественности края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Принцип доминиро...
- «Принцип доминиро...
- ВУ Алешки: страшная ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым