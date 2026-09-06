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Регионы России

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«Балтика» примет «Локомотив» в 7-м туре РПЛ

«Балтика» примет «Локомотив» в 7-м туре РПЛ

6 сентября на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся футбольные клубы «Балтика» и «Локомотив».

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