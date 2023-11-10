Какие местные продукты и товары можно найти на столичных ярмарках

11 - 12 ноября 2023 года в столичных секторах пройдут различные ярмарки и выездные базары с местными продуктами и товарами, с целью поддержать местных производителей и предоставить жителям столицы доступ к сезонной сельскохозяйственной продукции, отмечает Noi.