Какие местные продукты и товары можно найти на столичных ярмарках

11 - 12 ноября 2023 года в столичных секторах пройдут различные ярмарки и выездные базары с местными продуктами и товарами, с целью поддержать местных производителей и предоставить жителям столицы доступ к сезонной сельскохозяйственной продукции, отмечает Noi.
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