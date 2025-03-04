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  • chernyj70 Чернышов
    Да наше государство просто охреневает уже.«Я мимо проходил,...
  • wW6FVU bSGTm2o
    интересно а в Узбекистане,Таджикистане, Азербайджане тоже для русских тепличные условия, отдельные школы?«Я мимо проходил,...
  • Елена РаздъяконоваРеймер (Николаева)
    Правильно,они у себя русских вырезали целыми семьями,которые жили там со времен Второй мировой (убегали от фашистов),...«Я мимо проходил,...

«Я мимо проходил, там уже флаги какие-то висят, не наши». В Перми отдали целую школу приезжим для «сохранение связи с диаспорой»

«Я мимо проходил, там уже флаги какие-то висят, не наши». В Перми отдали целую школу приезжим для «сохранение связи с диаспорой»

Avia.pro - СМИ Сижу я тут, листаю новости в интернете, и вдруг — бац! — натыкаюсь на заголовок, от которого глаза на лоб лезут: в Перми отдали целую школу приезжим, чтобы они сохраняли связь с диаспорой! Нет, вы вдумайтесь, мужики, это не шутка, не фейк, а чистая правда! Я аж чаем поперхнулся, когда прочитал.

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Комментарии
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Елена РаздъяконоваРеймер
Правильно,они у себя русских вырезали целыми семьями,которые жили там со времен Второй мировой (убегали от фашистов),а мы им школы свои отдаем и комфорт создаем.Причем не своим детям, а мигрантам.Нонсенс и,я так считаю,это работа Британской МИ6
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37 мин.
wW6FVU bSGTm2o
интересно а в Узбекистане,Таджикистане, Азербайджане тоже для русских тепличные условия, отдельные школы?
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13 мин.
chernyj70 Чернышов
Да наше государство просто охреневает уже.
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11 мин.
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