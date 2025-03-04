«Я мимо проходил, там уже флаги какие-то висят, не наши». В Перми отдали целую школу приезжим для «сохранение связи с диаспорой»

Avia.pro - СМИ Сижу я тут, листаю новости в интернете, и вдруг — бац! — натыкаюсь на заголовок, от которого глаза на лоб лезут: в Перми отдали целую школу приезжим, чтобы они сохраняли связь с диаспорой! Нет, вы вдумайтесь, мужики, это не шутка, не фейк, а чистая правда! Я аж чаем поперхнулся, когда прочитал.