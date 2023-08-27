Любопытно, однако

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Секретная база России на Кубе подрывает безопасность США. Евгений Сатановский прокомментировал американский протест

Секретная база России на Кубе подрывает безопасность США. Евгений Сатановский прокомментировал американский протест

В Госдепе США [со ссылкой на информацию Пентагона] утверждают: им стало известно о существовании некой «тайной базы» радаров и РЭБ ВС РФ на Кубе.

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Комментарии
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Ловчий
Просто оправдывают свое расширение НАТО
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22 час.
gg
grigoremusteata ghita
Я чего то не понял. А когда вывезли оттуда базу что она вновь появилась. База в Торенцах стояла стоит и будет стоять. В разное время в зависимости от имени командира этой базы они назывались по разному в начале 80-ых их называли Ковалевцы
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17 час.
Житель Империи
Успокойся болезный. Ни тебе и таким, как ты не положено знать, о чём там думают в верхах. Да и нам пока не положено. А то, что Путин молчит, так это хорошо, и это напрягает весь мир.
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14 час.

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