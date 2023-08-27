Секретная база России на Кубе подрывает безопасность США. Евгений Сатановский прокомментировал американский протест

Я чего то не понял. А когда вывезли оттуда базу что она вновь появилась. База в Торенцах стояла стоит и будет стоять. В разное время в зависимости от имени командира этой базы они назывались по разному в начале 80-ых их называли Ковалевцы

Житель Империи

Успокойся болезный. Ни тебе и таким, как ты не положено знать, о чём там думают в верхах. Да и нам пока не положено. А то, что Путин молчит, так это хорошо, и это напрягает весь мир.