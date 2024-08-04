Подробности страшного ДТП в Новой Москве, где разбились три человека и собака

Стали известны детали ДТП, произошедшего ранним утром 4 августа в селе Ознобишино в Новой Москве. Иномаркой, съехавшей в кювет и врезавшейся в дерево, управлял 37-летний уроженец Азербайджана, а на пассажирских местах сидели 15-летний юноша и 23-летняя девушка.