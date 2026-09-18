Scottish Open 2026 cнукер. Результаты, турнирная таблица

﻿ Даты проведения: 14 — 20 декабря 2026 Название турнира: Scottish Open (Открытый чемпионат Шотландии) Тип турнира: Рейтинговый Арена: Meadowbank Sports Centre Место проведения (населенный пункт, город, страна): Эдинбург, Шотландия Победитель этого турнира: — Победитель предыдущего турнира: Крис Уокелин Снукер Scottish Open 2026Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Трансляции, расписание - Квалификация Турнирная таблица Scottish Open 2026: Открытый чемпионат Шотландии 2026 — турнирная сетка рейтингового турнира по снукеру 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 17 фреймов (до 9-ти побед) Призовой фонд Scottish Open 2026: Призовой фонд турнира Открытого чемпионата Шотландии Общий призовой фонд 550 400 фунтов стерлингов Победитель — £100 000Финалист — £45 000 Полуфиналисты — £21 000 Четвертьфиналисты — £13 200 Участники 1/8 финала — £9 000 Участники 1/16 финала — £5 400 Участники 2 раунда (1/32 финала) — £3 600 Участники 2 квалификационного раунда — £1 000 Наивысший турнирный брейк — £5 000 Сенчури брейки Scottish Open 2026: Cотенные серии турнира Открытого чемпионата Шотландии Расписание матчей, результаты и статистика Scottish Open 2026 Финал Будет определён (-) Будет определён Полуфинал Результаты Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Результаты Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/8 финала Результаты Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Результаты Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Первый раунд Результаты Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Результаты — Квалификация Scottish Open 2026 20 — 23 сентября 2026, Scottish Open по снукеру — квалификация (расписание и статистика матчей), Mattioli Arena, Лестер, Англия Сенчури брейки квалификации Scottish Open: Cотенные серии квалификации Открытого чемпионата Шотландии Флориан Нюссле — 133, 112 Митчелл Мэнн — 120 Алфи Бёрден — 115 Трансляции - Квалификация Второй квалификационный раунд Луис Хиткоут (-) Чатчапонг Наса начало матча 22.