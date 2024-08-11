Коррупционный скандал, разразившийся в приграничье, подставил под удар безопасность России. В рамках гособоронзаказа к 1 августа не были сданы линии обороны, о которых пафосно заявляли местные депутаты.
"Где миллиарды на оборону Курска?" Сбываются предсказания Пригожина
Комментарии
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Стэйси
А моська слушает да ест )))
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11 час.
МГ
Малик Гумеров
"Где миллиарды на оборону Курска?" - в карманах у власовщины - холопов врага ! Без СМЕРШа вычистить - санировать армию и власть ... как ?
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7 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
При И.В.Сталине за предательство, коррупцию, диверсии, саботаж и т.д. расплачивались виновные, а сейчас за все расплачивается народ. Власть безответственна и обезличена в России. Нет виновных, ответственных, подсудных....
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4 час.
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