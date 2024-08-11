"Где миллиарды на оборону Курска?" Сбываются предсказания Пригожина

"Где миллиарды на оборону Курска?" - в карманах у власовщины - холопов врага ! Без СМЕРШа вычистить - санировать армию и власть ... как ?

АНГЕЛ АНГЕЛ

При И.В.Сталине за предательство, коррупцию, диверсии, саботаж и т.д. расплачивались виновные, а сейчас за все расплачивается народ. Власть безответственна и обезличена в России. Нет виновных, ответственных, подсудных....