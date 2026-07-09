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Татар-информ

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Посетителей музея Сайдашева ждет «Виниловая неделя»

Посетителей музея Сайдашева ждет «Виниловая неделя»

С 13 по 19 июля Музей Салиха Сайдашева и татарской музыки проведет «Виниловую неделю» – серию лекций, творческих встреч, перформансов и музыкальных вечеров, посвященных культуре винила, истории татарской музыки и звуковому наследию XX века.

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