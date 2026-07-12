Зеленский: премьер-министр Украины Юлия Свириденко уйдет в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Одновременно с этим произойдут кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах, сообщил глава государства.
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