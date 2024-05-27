Желаем ПОБЕДЫ! 🥊Сегодня юные кикбоксеры Новоаннинской ДЮСШ отправились в областную столицу на Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Кубок Сталинграда».
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Желаем ПОБЕДЫ! 🥊Сегодня юные кикбоксеры Новоаннинской ДЮСШ отправились в областную столицу на Всероссийские соревнования по кикбоксингу «Кубок Сталинграда».