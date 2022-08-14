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Достали: наследник Михаила Ефремова стал фигурантом конфликта с соседями – дошло до полиции

Достали: наследник Михаила Ефремова стал фигурантом конфликта с соседями – дошло до полиции

Сын скандального артиста Михаила Ефремова, осужденного за совершение ДТП со смертельным исходом, обратился в правоохранительные органы из-за шума от чужого банкета.

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