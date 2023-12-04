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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» провел 5 матчей с московскими клубами в сезоне РПЛ и выиграл лишь раз – у «Спартака»

«Зенит» провел 5 матчей с московскими клубами в сезоне РПЛ и выиграл лишь раз – у «Спартака»

В 5-м туре сине-бело-голубые победили «Спартак» в гостях (3:1). Также «Зенит» дважды проиграл «Локомотиву» (1:2, 1:3), один раз – «Динамо» (2:3), а с ЦСКА сыграл вничью (1:1).

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