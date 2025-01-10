Над российскими регионами за ночь уничтожили 40 БПЛА

Больше всего БПЛА — 16 — были уничтожены над Ростовской областью.Pr Scr vk.com/milЗа минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над территорией России, сообщает 10 января Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии