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Над российскими регионами за ночь уничтожили 40 БПЛА

Над российскими регионами за ночь уничтожили 40 БПЛА

Больше всего БПЛА — 16 — были уничтожены над Ростовской областью.Pr Scr vk.com/milЗа минувшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над территорией России, сообщает 10 января Минобороны.

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