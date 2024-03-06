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Минобороны РФ подтвердило уничтожение еще одного танка Abrams

Минобороны РФ подтвердило уничтожение еще одного танка Abrams

РИАМО - 6 мар. ВСУ на авдеевском направлении потеряли два танка, один из которых Abrams. Также ВС России поразили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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