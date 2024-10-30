P. Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика. Что известно о судьбе ребенка?

Еще один иск. Один за другим. Сколько еще тайн мы раскроем про Шона Комбса? Рэпер P. Diddy уже порицаем обществом, но ожидала ли публика, что иски пострадавших против него пойдут нескончаемым потоком? Сегодня издание “Daily Star” доложило о еще одной провокационной истории.