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  • Стэйси
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    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
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    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...

P. Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика. Что известно о судьбе ребенка?

P. Diddy обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика. Что известно о судьбе ребенка?

Еще один иск. Один за другим. Сколько еще тайн мы раскроем про Шона Комбса? Рэпер P. Diddy уже порицаем обществом, но ожидала ли публика, что иски пострадавших против него пойдут нескончаемым потоком? Сегодня издание “Daily Star” доложило о еще одной провокационной истории.

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