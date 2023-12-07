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"Бездна в душе". Эксперты попытались понять причины брянской трагедии

"Бездна в душе". Эксперты попытались понять причины брянской трагедии

Почему не извлекаются уроки из расстрелов в российских школах? Трагедия в брянской гимназии №5, где восьмиклассница Алина А.

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Детей нужно слушать, они порой страдают а ни кому до этого нет дела, люди разучились с ло ушами и слышать, смотреть и видеть, дети варятся сами с собой и своими проблемами, нет занятости отсутствуют интересы, кроме инета, нужно кружки опять восстановить  спорт бесплатный, классное руководство не формальное, а такое что бы классный руководитель был близким человеком. Так было в СССР. Дети были под присмотром и заняты по своим способносиям
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