"Бездна в душе". Эксперты попытались понять причины брянской трагедии

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Детей нужно слушать, они порой страдают а ни кому до этого нет дела, люди разучились с ло ушами и слышать, смотреть и видеть, дети варятся сами с собой и своими проблемами, нет занятости отсутствуют интересы, кроме инета, нужно кружки опять восстановить спорт бесплатный, классное руководство не формальное, а такое что бы классный руководитель был близким человеком. Так было в СССР. Дети были под присмотром и заняты по своим способносиям