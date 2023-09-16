Байден проведёт первую встречу с лидерами пяти стран Центральной АзииОб этом говорится в заявлении его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, передаёт ТАСС.
Едьте, едьте предатели, вас там ждут ободрать как липку...С Украиной уже такое было:
Комментарии
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Владислав Владислав
Встряли среднеазиатские баи ... Такие же тупые как и дореволюции ...
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17 час.
Андрей Павлов
Прагматики конечно. Поганые, но прагматики. Если находятся лопухи, которым "немного подпоешь, и делай с ним что хошь", то почему бы этим не воспользоваться?
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12 час.
Татьяна Романова
Эти тоже, что ли, в НАТУ и ЕС захотели? Остается только порадоваться за "гостеприимных" поляков, немцев, итальянцев. Скоро в компанию к порядком поднадоевших вам хохлов прибудут чебуреки)))
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12 час.
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