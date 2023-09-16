Едьте, едьте предатели, вас там ждут ободрать как липку...С Украиной уже такое было:

Владислав Владислав Встряли среднеазиатские баи ... Такие же тупые как и дореволюции ...

Андрей Павлов Прагматики конечно. Поганые, но прагматики. Если находятся лопухи, которым "немного подпоешь, и делай с ним что хошь", то почему бы этим не воспользоваться?